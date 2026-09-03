Экспонаты Великой Отечественной войны передали в музей Богородского округа

Эмоционально насыщенная встреча в школьном музее «Воинов‑интернационалистов» прошла в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом, в Центре образования № 21 г. Ногинск. Значимым событием дня стала передача в музей подлинных экспонатов времен Великой Отечественной войны.

Главными участниками встречи стали учащиеся казачьего четвертого класса — для ребят этот день стал уроком живой истории и бережного отношения к памяти поколений.

В ходе встречи школьники вспомнили подвиг земляка — Дениса Пудовкина и его командира Олега Ильина, которые участвовали в освобождении заложников в школе Беслана третьего сентября 2004 года. Важным вкладом в сохранение памяти о героях стала передача в музей книги «Бессмертен…», посвященной бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим при исполнении служебного долга. Ценный экземпляр музею передал сын командира Олега Ильина — Григорий.

Особую искренность и глубину встрече придал рассказ воспитанника казачьего класса Артема Петрова. Мальчик поделился историей о подвиге своего дяди — Алексея Смирнова, который пал в ходе контртеррористической операции в Чечне. Такие личные истории делают память о героизме не абстрактной, а по‑настоящему близкой и понятной детям.

Экспонаты музею вручил Егор Лукин. Это немецкие гильзы, найденные им вместе с дедушкой в Волгограде — на 3‑й Донской улице. Этот участок вошел в историю как рубеж, где был отдан приказ стоять насмерть. Теперь эти артефакты займут достойное место в экспозиции. Экспонаты станут наглядным пособием на уроках мужества: они помогут школьникам буквально прикоснуться к истории, увидеть ее материальные свидетельства и осознать, какой ценой завоеван мир.