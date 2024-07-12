Экспонаты музея СВО из Мытищ представили на полевых сборах в Подольске

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Выставка экспонатов музея специальной военной операции из Мытищ прошла в Подольске. Там состоялись масштабные полевые сборы. Экспозицию смогли увидеть несколько тысяч юных патриотов.

Изначально экспозиция музея СВО находилась в Российском университете кооперации в Мытищах. На несколько дней ее перевезли на мероприятие в Подольск. По словам организаторов события, такие выставки необходимы для патриотического воспитания молодежи.

Участники сборов не только ознакомились с экспонатами, но и посоревновались в различных дисциплинах, примерили бронежилеты, узнали истории о мужестве современных героев.

«Ребята разного возраста приходят сюда и чаще всего обращают внимание на дрон, бронеплиты. Им интересно все, и это значит, что мы двигаемся в правильном направлении, ведь наша молодежь — это будущее нашей страны», — прокомментировал руководитель музея СВО Валерий Калинин.

Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
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Также команда «Медиа-Ю» отряда «Молодая гвардия» школы № 3 из Мытищ запечатлевала яркие моменты и эмоции участников на фото и видео.

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