Экспонаты музея СВО из Мытищ представили на полевых сборах в Подольске

Выставка экспонатов музея специальной военной операции из Мытищ прошла в Подольске. Там состоялись масштабные полевые сборы. Экспозицию смогли увидеть несколько тысяч юных патриотов.

Изначально экспозиция музея СВО находилась в Российском университете кооперации в Мытищах. На несколько дней ее перевезли на мероприятие в Подольск. По словам организаторов события, такие выставки необходимы для патриотического воспитания молодежи.

Участники сборов не только ознакомились с экспонатами, но и посоревновались в различных дисциплинах, примерили бронежилеты, узнали истории о мужестве современных героев.

«Ребята разного возраста приходят сюда и чаще всего обращают внимание на дрон, бронеплиты. Им интересно все, и это значит, что мы двигаемся в правильном направлении, ведь наша молодежь — это будущее нашей страны», — прокомментировал руководитель музея СВО Валерий Калинин.