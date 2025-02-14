Экспонаты музея авиации из Одинцовского округа выставили в Госдуме

В музее аэроклуба «Ветеранов Воинской Службы» в Кубинке Одинцовского городского округа хранится обширная коллекция летательных аппаратов и пилотской атрибутики. Впервые часть экспозиции выставили в Государственной думе, посетители могут увидеть артефакты и узнать об истории аэроклуба.
Стоит подчеркнуть, что на открытии выставки «Крылатые традиции: связь через поколения» в Госдуме присутствовал депутат Владислав Третьяк. Он рассказал собравшимся о своей детской мечте стать летчиком. Заслуженный военный летчик, полковник Александр Горнов отметил важность военно-патриотического воспитания молодежи и успешную работу авиационных структур России.
Выставка будет работать до 14 февраля, после чего экспонаты вернутся в Кубинку. Музей аэроклуба открыт для всех, там регулярно проводят занятия для детей по авиации.
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