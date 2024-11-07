Экспонаты из школы в Коломне представили на выставке в Музее Победы

Коломенские школьники подготовили экспозицию для военно-исторического музея России. Выставка посвящена годовщине начала контрнаступления под Сталинградом, а также Дню ракетных войск и артиллерии.

«Выставочный проект, подготовленный нашими партнерами — музеями школ Москвы и Коломны, посвящен сохранению памяти о воинах, героях-артиллеристах, которые сражались на фронтах Великой Отечественной. Посетители узнают о судьбах участников войны, многие из которых стали выдающимися военными, деятелями науки, культуры, народного хозяйства, спортсменами», — сказала директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Зрители увидят личные вещи героев войны, форму, элементы обмундирования и снаряжения, награды, предметы быта, фронтовые письма, фотографии, печатные издания. Выставка будет работать до 20 ноября.

Совместную экспозицию «За нашу Родину — огонь, огонь!» подготовили ученики коломенской школы № 21 и московской № 2030. Она открылась в зале славы Музея Победы на Поклонной горе.

Музей школы № 21 в Коломне посвящен боевой славе 5-й гвардейской Сталинградской Краснознаменной ордена Суворова артиллерийской дивизии и 320-го гаубичного артиллерийского полка. Его основали в 1973 году накануне Дня Победы. Наиболее ценными экспонатами считают образцы советского трофейного оружия, боеприпасы, личные вещи красноармейцев и штабные карты боевых действий.

«Большинство экспонатов нам подарили ветераны этой артиллерийской дивизии. Для нас очень почетно, значимо и волнительно выставлять их в Музее Победы», — поделилась руководитель музея школы № 21 Светлана Алюлина.

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