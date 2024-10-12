Экспонаты из фондов Бородинского музея представили в Калининграде

В Калининградском историко-художественном музее состоялось торжественное открытие выставки под названием «1812-1814. Победный путь русской армии от Москвы до Парижа». На выставке представлены 199 уникальных экспонатов, включая графику, живопись, обмундирование, археологические находки, документы, редкие книги, нумизматику и предметы декоративно-прикладного искусства из фондов Бородинского музея.

Открытие выставки провел директор Бородинского музея-заповедника Игорь Корнеев. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Выставка приурочена к 210-й годовщине вступления русской армии в Париж и посвящена 185-летию Бородинского музея.

Экспозиция освещает одну из самых значимых страниц истории Российской армии — период 1812–1814 годов, когда русская армия и ее союзники боролись против армии Наполеона.

Посетители смогут погрузиться в атмосферу того времени и узнать больше о заграничных походах русской армии, сыгравших ключевую роль в победе над Наполеоном.

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