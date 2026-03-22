Экспонат со дна Иваньковского водохранилища появился в музее Дубны

Краеведы подняли со дна колесные тележки от узкоколейного железнодорожного вагона-самосвала. Городской музей стал единственным в стране, обладающим подобным экспонатом.

Вагон участвовал в строительстве плотины и канала в 1930-х годах. Его подвеска представляет собой гидравлическую систему с телескопическими амортизаторами — такие экземпляры не сохранились ни на заводе, ни в одном музее мира.

Достать тележки со дна можно только весной, в короткое окно, когда вода отступает. В прошлый раз не вышло, однако в этом году получилось. Заведующий отделением истории создания крылатых ракет музея Леонид Четвериков пояснил, что на месте водохранилища раньше располагался завод по производству бетона для плотины, и вокруг него существовала сеть узкоколейных железных дорог.

Впереди реставрация и сборка вагонов. После этого в музее появится новая экспозиция, посвященная строительству канала.