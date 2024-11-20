Экспонат из Волоколамска пополнил «Сад камней памяти и славы» в Подольске

Камень — символ города воинской славы Волоколамск станет 58-м экспонатом в коллекции подольского парка. Его отправили после торжественного мероприятия в память о 83-ей годовщине подвига 316-й стрелковой дивизии.

В 2016 году к 75-летию Великой Победы полковник запаса Вооруженных сил Российской Федерации председатель совета дома в микрорайоне «Кузнечики» города Подольска Виктор Макаров придумал и дал старт народному проекту «Сад камней памяти и славы». Горожане, волонтеры, руководители регионов и округов, а также участники благотворительного фонда Подольских курсантов помогают в его реализации.

«Каждый камень — это весточка из города-героя или города воинской славы. Цель проекта — собрать к 80-летию Великой Победы 60 камней-символов», — отметил Виктор Макаров.

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