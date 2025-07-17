Эксперты стройконтроля Подмосковья провели свыше 60 тысяч проверок с начала года

Специалисты технадзора капремонта Подмосковья провели более 60 тысяч выездов на объекты инфраструктуры. За полгода они проверили состояние стройки больниц, школ, жилых домов и коммунальных сетей, сообщили в пресс-службе МинЖКХ МО.

Эксперты контролируют технологии строительства и очередность этапов, качество материалов и наличие нужного оборудования. Особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности, охраны труда и выявлению недостатков.

После выезда собранные данные, в их числе акт, дефектная ведомость, фотографии, процент готовности и сроки выполнения работ, заносят в цифровую систему.

В ведомстве отмечают, что сейчас стройконтроль наблюдает свыше шести тысяч подмосковных объектов.