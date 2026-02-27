Эксперты предметной комиссии Подмосковья написали ЕГЭ по литературе. Тестирование прошло на базе Регионального центра обработки информации 26 февраля.

Как рассказали в региональном Минобразования, для участников подготовили четыре аудитории. Руководитель пункта проведения экзаменов работал по установленным инструкциям, а за процессом следили общественные наблюдатели.

Участники прошли инструктаж, получили контрольно-измерительные материалы и выполняли задания в течение трех часов 55 минут. Всего тестирование прошли 100 человек.

Результаты будут проверять консультанты предметной комиссии. Их объявят до 11 марта. Результаты учтут при формировании списка экспертов для проверки работ участников ЕГЭ.