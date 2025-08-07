Эксперты оценили возможность рекультивации полигона «Тимохово» в Подмосковье

Полигон «Тимохово» в Богородском округе запланировали рекультивировать. Эксперты отметили, что процесс может затянуться, однако накопленный опыт позволит сделать восстановление этой территории наиболее эффективно. Сейчас там проводят исследования по влиянию объекта на окружающую среду.

Площадь крупнейшего в Европе полигона «Тимохово» составляет около 114 гектаров. Жители Богородского округа настаивают на его рекультивации из-за неприятного запаха. Специалисты отмечают, что процесс может занять долгое время: сначала нужно провести масштабные изыскания, чтобы оценить объем и состав накопленного мусора. На это понадобится не менее трех месяцев.

После оценки начнется разработка и экологическая экспертиза проекта восстановления территории — это займет еще около полутора лет, а сама рекультивация будет длиться не менее, чем три года.

На время работ площадку необходимо изолировать экраном, а также системой водоотвода и очистки фильтрата. Последним этапом станет высадка на территории растений.