Эксперты колледжа Раменского округа выступили на конкурсе «Мастер года»

Представители колледжа — руководитель регионального центра компетенций «Промышленные и инженерные технологии» Владислав Гудков и глава учебно-производственного комплекса по отрасли «Радиоэлектроника» Максим Широков — 22 апреля оценивали участников регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года». Эксперты проверяли методическую подготовку и умение применять передовые технологии на практике.

Конкурс «Мастер года» стал ключевым событием для системы среднего профессионального образования. Его главные цели — повышение престижа педагогических профессий, популяризация инновационных идей и влияние на внедрение лучших практик в процесс подготовки молодых кадров.

Региональный этап завершится до 1 мая. Победители этого тура представят Подмосковье на всероссийском финале в Ямало-Ненецком автономном округе с 28 сентября по 2 октября 2026 года.