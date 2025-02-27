Эксперт медиасферы Ольга Капустина провела мастер-класс в Балашихе

В Ледовом дворце имени Ляпкина в Балашихе перед баскетбольным матчем «Битва физруков» состоялась встреча с экспертом медиасферы Ольгой Капустиной. Известный продюсер федеральных телеканалов, координатор Международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» и основатель театра-музея Ильи Муромца поделилась своим опытом и профессиональными секретами с участниками Балашихинской школьной лиги.

Мастер-класс стал уникальной возможностью для школьников ближе познакомиться с миром медиа, получить ценные советы и вдохновение для творчества. Ольга Капустина рассказала о тонкостях работы в медиасфере, а также дала практические рекомендации, которые помогут ребятам развивать свои навыки и добиваться успехов в выбранных направлениях.

Балашихинская школьная лига в этом сезоне охватывает девять направлений, включая четыре вида спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы. Кроме того, школьники соревнуются в творческих дисциплинах: танцы, КВН, медиапроекты, военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» и математические бои.

Мастер-класс Ольги Капустиной стал ярким дополнением к насыщенной программе лиги и подарил участникам новые знания перед важным спортивным событием.