Учитель физкультуры из Химок Наталия Аристова дала советы по летним тренировкам

Лето — время отпусков и путешествий, но не стоит забывать о физической активности. Учитель физкультуры Химкинского лицея Наталия Аристова поделилась рекомендациями по организации спортивных занятий летом.

По мнению эксперта, главное в летних тренировках — разумность и умеренность. Нагрузки нужно выбирать в зависимости от возраста и уровня подготовки. Важно помнить о солнце: лучше всего заниматься спортом на свежем воздухе утром до 11:00 или вечером после 17:00. Тем, кто планирует интенсивные тренировки, советуют увеличивать нагрузку постепенно и прислушиваться к своему самочувствию.

Утренняя зарядка — отличное общеукрепляющее занятие. 15–20 минут на свежем воздухе полезны и детям, и взрослым. При планировании длительных пеших прогулок, например, в путешествиях, рекомендуется придерживаться следующих показателей: для младших школьников — до 3–4 км, для взрослых — до 7–8 км.

В летний период важно следить за водным балансом. Нужно пить воду регулярно, не дожидаясь сильной жажды. Газированные и сладкие напитки не подходят для утоления жажды.

Завершая свои рекомендации, Наталия Аристова подчеркнула важность правильной экипировки. Современный рынок предлагает много дышащих тканей для спорта, но обязательным элементом летнего гардероба для тренировок должен быть головной убор. Он защищает от солнечного удара и перегрева.