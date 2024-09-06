Научная площадка открылась в картинной галерее Балашихи

В Балашихинской картинной галерее началась научная интерактивная выставка «Яблоко Ньютона». Посетители смогут проверить работу аэродинамической трубы, посмотреть, как образуется торнадо, и узнать многое другое.

Выставка «Яблоко Ньютона» — это большая экспериментальная площадка. Все экспонаты можно трогать и испытывать в работе. Так посетители смогут изучить работу сложных природных и физических явлений, познакомятся с законами механики и провести научные эксперименты. Также можно узнать интересные факты из жизни изобретателей — Архимеда, Циолковского, Шухова и других.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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