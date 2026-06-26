Экспедицию в Домодедовский карьер провели краеведы из Одинцова

Участники краеведческого сообщества Одинцовского округа совершили экспедицию в Домодедовский известняковый карьер. Поездка позволила пополнить коллекции окаменелостями возрастом свыше 300 миллионов лет.

Домодедовский карьер считается одним из самых известных мест Московской области среди геологов, палеонтологов и любителей ископаемых. Белый известняк здесь начали добывать еще в XVIII веке, а промышленная разработка продолжилась в XIX столетии. Сегодня карьер представляет научную ценность, поскольку его пласты сформировались в каменноугольном периоде, когда территорию современного Подмосковья покрывало теплое древнее море.

Одинцовские исследователи обнаружили колониальные и одиночные кораллы, гастропод различных родов, брахиопод, губок, фузулин, иглы и пластинки морских ежей. Коллекцию находок пополнили частью раковины вымершего наутилуса рода Москвацерас и минералогическими образцами: дендритами марганца и кристаллами кальцита.