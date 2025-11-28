Экскурсовод из Одинцова победила в областном конкурсе профмастерства

На площадке парк-отеля «Русский» 24 и 25 ноября прошли полуфинал и финал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2025». Победителями и призерами конкурса стали 15 человек, в их числе — Наталья Воркунова из Звенигородского государственного музея-заповедника.

Наталья Воркунова получила первое место в номинации «Лучший экскурсовод (гид)». В рамках конкурса участники проходили тестирование по теории, предоставляли ответы членам жюри, прорабатывали реальные ситуации по видео, которые были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. По итогам для участия в следующем этапе вышли по пять человек в каждой номинации. В финале участники уже на практике демонстрировали свои навыки.

Основными целями конкурса являются повышение уровня оказываемых услуг, сервиса и качества обслуживания в туристской индустрии, повышение престижности туристских профессий, привлечение квалифицированных специалистов в индустрии туризма, повышение востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда, а также пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма.