Экскурсионный поход организуют в Одинцове 25 мая

Сотрудники Краеведческого общества разработали новый авторский экскурсионный поход по территории лесопарка, посвященный местному археологическому наследию. Он пройдет 24 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Учебно-познавательный, научно-популярный эколого-краеведческий маршрут пролегает на расстоянии семь километров по уникальным ландшафтам и объектам культурного наследия. Группа будет передвигаться по маршруту и останавливаться на экскурсионных точках и интересных объектах. Продолжительность похода — около четырех часов.

Еще одна цель мероприятия — провести мониторинг состояния уникальных памятников: наличие охранных табличек, отсутствие свежих повреждений, необходимость очистки от бытового мусора или валежника.

Участники осмотрят индустриальные памятники в русле реки Самынки, старинные техногенные объекты (средневековый рукотворный пруд с обваловкой, межевая траншея), посетят родник, не известный большинству посетителей парка, зайдут на озеро Лесное (которое на самом деле тоже пруд) и исследуют селища и уникальные славянские курганные некрополи.