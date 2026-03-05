Экскурсию вдоль Москвы-реки проведет краеведческое общество в Одинцове

Первый весенний краеведческий поход организует местное Краеведческое общество 9 марта. Участники пройдут около семи километров по авторскому маршруту вдоль побережья реки Москвы.

Маршрут проложен по живописным ландшафтам с большим разнообразием природных и исторических достопримечательностей. Как уточнил руководитель Краеведческого общества Антон Кузнецов, продолжительность мероприятия составит около четырех часов.

Главными точками маршрута станут уникальный подвесной пешеходный мост через реку Москву, храм Александра Невского, церковь Воскресения Словущего, воинский некрополь и памятный знак на рубеже обороны 1941 года. Путешественников также ждут живописные пейзажи, геологические формы постледникового периода и окаменелости.

Размер туристической группы — до 30 человек. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.