Экскурсию в женскую консультацию провели для школьников Подольска

Школьникам показали кабинет психолога, дневной стационар, физиотерапевтический и процедурный кабинеты, а также кабинет УЗИ и КТГ. Ребята увидели устройство рабочего места акушера-гинеколога и кабинет ЭКГ, где проводится диагностика работы сердца.

«Я планирую стать врачом, поэтому стараюсь как можно больше узнать о разных направлениях. Пока рассматриваю для себя либо УЗИ-диагностику, либо стоматологию», — поделилась впечатлениями ученица Ксения Андропова.

Специалисты показали учащимся фотографии внутриутробного развития новорожденных. Программа включала экскурсию, лекцию и видеоролик о важности сохранения семейных ценностей, а также о деятельности лечебного учреждения. Такие лекции будут проходить на регулярной основе.