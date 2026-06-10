Экскурсию в творческую школу провели для предпринимателей в Химках

Представители муниципального учреждения «Малый бизнес Химки» 8 июня познакомились с работой одной из творческих школ Химок. В 2025 году более 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в округе получили поддержку из регионального бюджета в размере 600 миллионов рублей.

Особое внимание уделили бизнес-модели школы: финансовой устойчивости и механизмам привлечения клиентов. Эти наработки планируют использовать для поддержки других малых и средних творческих предприятий города.

На встрече предпринимателям также рассказали о мерах поддержки и субсидиях для начинающих художников, которые планируют открыть свое дело. Полученная информация поможет школе оценить, насколько ее образовательная и финансовая модели масштабируемы при открытии новых филиалов.

«Поддержка малого и среднего бизнеса остается одним из приоритетов работы администрации города. Ценно, что „Малый бизнес Химки“ не ограничивается консультациями, а детально изучает успешные практики и помогает их тиражировать. Чем больше в городе устойчивых творческих проектов, тем разнообразнее и живее городская среда», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Школа делает обучение доступным для всех независимо от художественного образования. У каждого ученика выстраивают индивидуальную траекторию, на завершающем этапе осваивают техники цифрового рисунка. Программа включает работу с маслом, акварелью и графикой — все инструменты предоставляются бесплатно.

Для удобства есть разные абонементы, пробные уроки и разделение по возрастам: дети с шести лет, для взрослых — вечерние уроки. Также школа регулярно проводит мастер-классы и выставки, где ученики могут показать работы, получить обратную связь и научиться выступать перед публикой.