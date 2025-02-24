Экскурсию в Центр кинологической службы провели для кадетов в Воскресенске

Мероприятие состоялось в рамках акции «Будь в форме». Его организовали для учащихся кадетской школы сотрудники управления МВД России по городскому округу.

Активисты отделения «Движение первых» из кадетской школы познакомились с работой Центра кинологической службы. Начальник учреждения капитан полиции Оксана Пчелкина рассказала о структуре центра, его основных направлениях деятельности и специфике работы с животными.

Кадеты узнали, что каждая служебная собака проходит общий и специальный курс дрессировки. Животных обучают конкретному направлению деятельности. После завершения службы в возрасте восьми лет собаки уходят на пенсию. Кинологи также показали ребятам, как собаки отрабатывают различные команды.

Кадеты поздравили сотрудников центра с Днем защитника Отечества и подарили им свои рисунки. Не остались без внимания и собаки — им от школьников достались игрушки.