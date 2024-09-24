Экскурсию в центр генетических ресурсов провели для школьников в Подольске

В Национальном центре генетических ресурсов сельскохозяйственных животных в Подольске стартовал новый сезон работы со школьниками. В рамках научно-просветительской программы, организованной в честь десятилетия науки и технологий, ученые центра провели увлекательный мастер-класс под названием «Ловись, рыбка, большая и маленькая» для учащихся лицея № 5.

Во время лекционной части мероприятия научный сотрудник лаборатории генетических технологий в агро- и аквахозяйстве Николай Бардуков рассказал восьмиклассникам о разнообразии осетровых рыб, их особенностях и различиях. Школьники узнали о биологическом разнообразии этих видов и их значении для экосистемы.

Практическая часть занятия оказалась не менее интересной. Младший научный сотрудник Владислав Никипелов продемонстрировал устройство экспериментальной рыбоводной установки замкнутого водоснабжения и познакомил учащихся с гигантскими осетрами, обитающими в ней. Амина Никипелова, младший научный сотрудник, объяснила процесс взвешивания рыб и измерения их морфометрических показателей, что позволило школьникам на практике увидеть, как ведется научная работа с водными организмами.

Такое взаимодействие с молодым поколением помогает не только развивать интерес к науке, но и формировать у школьников понимание важности сохранения биологического разнообразия и устойчивого развития сельского хозяйства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».