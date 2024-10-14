Экскурсию в технопарк на ВДНХ провели для школьников Зарайска

Ученики средней школы № 6 из Зарайска побывали в «Технограде» на ВДНХ. Экскурсия прошла в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее».

В уникальном технопарке школьники из шестых-одиннадцатых классов получили представление о профессиях инженера-мехатроника и инженера по автоматизации технологических процессов. Ребята не только приобрели теоретические знания, но и применили их на практике, научившись управлять системой «умный город».

Целью проекта «Билет в будущее» является знакомство с новыми технологиями и их применением, чтобы школьники могли расширить свои возможности в выборе будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «Неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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