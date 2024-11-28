Экскурсию в студию местного телеканала провели для учащихся в Красногорске

Активисты «Молодой гвардии» посетили студию Красногорского телевидения. Они познакомились с производством новостного контента и приняли участие в мастер-классе.

В рамках профориентации молодогвардейцы узнали о процессе вещания телеканала, тонкостях журналистики, этапах подготовки сюжета и работе технических специалистов.

Для участников провели мастер-класс, на котором молодогвардейцы примерили на себя роль телевизионного журналиста. Им предложили провести короткое интервью, написать заметку и стать ведущим.

Никита Иванов поделился, что экскурсия была интересной и позволила понять, насколько сложна работа на телевидении.

Мероприятие провели в рамках федерального проекта «Моя карьера с Единой Россией». Его цель — создать условия для реализации знаний, талантов и способностей.

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