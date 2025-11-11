Экскурсию в стоматологию провели для школьников в Подольске

Главный врач Домодедовской стоматологии в Подольске Михаил Каюгин провел для 22 лицеистов экскурсию. Он показал оборудование и технологические решения, используемые в ежедневной практике, а также дал возможность одиннадцатиклассникам лицея № 26 изнутри увидеть работу медицинского учреждения нового формата.

Ребята усиленно изучают биологию и химию и готовятся поступать в медицинские вузы. Михаил Каюгин отметил, что такие экскурсии дают возможность заранее определиться с будущей профессией. Он посоветовал ориентироваться на призвание, а не на финансовую составляющую профессии.

«Порой мы делаем выбор, который потом себя не оправдывает. Сегодня у вас есть хорошая возможность понять, как работает стоматологическое учреждение. Безусловно, финансы важны. Но, выбирая медицину, в первую очередь вы должны опираться на свое желание оказывать помощь. Упор на финансы формирует неправильное клиническое мышление», — сказал Михаил Каюгин.

Лицеисты задавали разные вопросы, в том числе может ли левша стать стоматологом.

«В поликлинике все так красиво. И атмосфера особая, заходишь и слышишь музыку. Я бы хотела здесь работать. Удивило, что стоматологическое оборудование можно настроить так, чтобы было удобно работать даже левше. Еще меня впечатлил рентгенкабинет, где используются суперсовременные компьютерные технологии», — поделилась Лада Куприянова.

В округе ведется активная профориентационная работа. Образовательные учреждения сотрудничают с предприятиями Подольска, организуют экскурсии, помогающие старшеклассникам осознанно подойти к выбору специальности.