Экскурсию в стоматологическую клинику провели для школьников Пушкино

В Стоматологической поликлинике № 1 Пушкинской больницы имени профессора Розанова прошла акция «Попробуй профессию на вкус». Вместо привычных праздничных мероприятий врачи решили устроить день открытых дверей, пригласив юных пациентов примерить на себя роль доктора.

Гостями поликлиники стали победители новогоднего конкурса «В новый год с улыбкой» и ученики второго «В» класса ивантеевской гимназии № 6.

«Главная цель таких мероприятий — помочь детям побороть страх перед кабинетом стоматолога, показать, что это не страшно, а интересно», — подчеркнула заведующая лечебным отделением Ольга Погребная.

Школьники осматривали современное оборудование, сами включали стоматологические установки, держали в руках наконечники. Особый энтузиазм вызвал урок гигиены, проведенный на специальных макетах челюстей. Сценарий дня был максимально реалистичен: юные «врачи» и «медсестры» приглашали «пациентов» на прием, проводили осмотр, учились работать с инструментами. Кульминацией стало тестирование качества чистки зубов с помощью специального красящего ополаскивателя.