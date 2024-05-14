Экскурсию в соседний город организовали для пенсионеров из Лобни | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 21:36 Экскурсию в соседний город организовали для пенсионеров из Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Участники проекта «Активное долголетие» из Лобни отправились на экскурсию в соседний город, где посетили Галерею искусств и Историко-художественный музей.

В Галерее искусств они осмотрели экспозицию, посвященную истории и культуре региона, и послушали рассказ о местных достопримечательностях под аккомпанемент полонеза Огинского «Прощание с родиной».

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Затем они посетили Историко-художественный музей, где ознакомились с обширной коллекцией экспонатов, охватывающей период от IV тысячелетия до нашей эры до наших дней. Среди экспозиций были представлены материалы о царском селе Тайнинское, усадьбах Марфино, Николо-Прозорово и Рождественно-Суворово, а также о народных художественных промыслах Федоскино и Жостово.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В завершение экскурсии всем участникам вручили Георгиевские ленточки в честь празднования Великой Победы.

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