Экскурсию в роддом провели для старшеклассников в Подольске

Ученики 10-го «Б» класса гимназии № 7 посетили Подольский роддом и посмотрели, как работают клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты для проведения КТГ и врача акушера-гинеколога, физиотерапии, УЗИ. Большинство учеников этого класса планируют связать свою жизнь с медициной.

Старшеклассница Анастасия Горохова отметила, что подобные мероприятия очень важны для профориентации. Девочка с детства хочет стать гинекологом-акушером. Настя считает, что это очень хорошая практика, и нужно ходить почаще на такие экскурсии.

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева реализуется программа профориентации, в рамках которой для учеников старших классов организуют экскурсии в государственные учреждения здравоохранения. Цель проекта — познакомить ребят с работой системы здравоохранения Подмосковья и современными медицинскими цифровыми технологиями.