Экскурсию в природный заказник провели для школьников Богородского округа

Ребята из летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Островок» совершили экскурсию в заказник «Кирпичные ямы» в районе деревни Боровково Богородского округа. Это место входит в перечень районных заповедников и заказников.

«Кирпичные ямы» — исторические глиняные карьеры, возникшие на месте дореволюционного кирпичного завода предпринимателя В. Крылова. Коммерсант поставлял кирпич в окрестности и в том числе на Богородско-Глуховскую мануфактуру Морозовых.

Экскурсию провели экологи природоохранного фонда «Верховье». Участники похода узнали историю возникновения карьеров, познакомились с флорой и фауной этих мест, послушали пение птиц.

Для многих школьников этот день стал открытием: они по-новому взглянули на привычные пейзажи родного края, осознали ценность заповедных уголков и почувствовали личную ответственность за их сохранность.

Организаторы уверены: такие походы не просто расширяют кругозор, но и воспитывают у ребят бережное отношение к природе и любовь к малой родине.