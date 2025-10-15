Экскурсию в пожарно-спасательную часть провели для школьников в Солнечногорске

Воспитанники военно-патриотического клуба «Единство» и юнармейцы побывали на экскурсии в пожарно-спасательной части № 67 Солнечногорска. Ребятам рассказали о повседневной службе пожарных, продемонстрировали спецтехнику и оборудование.

Начальник части Дмитрий Дзыскун объяснил, где можно получить профессию пожарного, какие профессиональные качества для этого необходимы, а также поделился примерами выездов на вызовы.

«Дети проявили живой интерес, задавали много вопросов. С нашей стороны в таких мероприятиях мы видим возможность для патриотического воспитания молодежи, сохранения преемственности поколений: нужно рассказывать о работе пожарного, сотрудника полиции, военного, чтобы заинтересовать этим детей», — отметил Дмитрий Дзыскун.

Во время экскурсии особое внимание уделили профилактике пожаров и правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. Для закрепления полученных знаний школьникам вручили памятки.

«Такие выезды полезны для нашего подрастающего поколения. Уникальный опыт позволяет детям и подросткам не только из первых уст расширить представление о профессии и, возможно, связать с ней свою жизнь, но и закрепить правила ответственного поведения по отношению к себе и окружающим», — подчеркнула начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.

Также ребята посидели в кабине боевого расчета, включили сирену, примерили форму и узнали, как используются пожарные стволы, рукава, автоцистерны и другое оборудование.