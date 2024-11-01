Экскурсию в Подольск провели для клуба «Активное долголетие» из Котельников

Участники клуба «Активное долголетие» из Котельников посетили усадьбу Дубровицы в Подольске. Там для них организовали увлекательный день, посвященный изучению истории и культуры.

Главной достопримечательностью мероприятия стала Знаменская церковь Пресвятой Богородицы, ранее принадлежавшая известным дворянским семьям Морозовых, Голицыных и Дмитриевых-Мамонтовых. Участники экскурсии смогли ближе познакомиться с историей и архитектурой этого величественного сооружения.

Далее экскурсанты посетили Русский дом обрядов и быта в сельском доме культуры «Романцево». Виктория Рудинская провела увлекательную экскурсию по истории русской деревни и традиционным обрядам. Профессиональный гончар Михаил Васильев продемонстрировал мастер-класс по созданию крынки, а художественный руководитель Наталия Киреева рассказала захватывающую историю о нечистой силе, где сказочные персонажи оживали в реальном мире.

После насыщенной программы гостей угощали оладьями с чаем. Фольклорные ансамбли «Перемышель Городец» и «Терем» под руководством Ларисы Горчаковой развлекали участников народными песнями и хороводами, создавая неповторимую атмосферу, которую дополнил аккомпаниатор Сергей Дзендзя.

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