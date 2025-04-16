Экскурсию в отдел вневедомственной охраны провели для школьников в Орехово-Зуеве

В честь Дня Войск Национальной гвардии в школе № 20 имени Бирюкова для первоклассников организовали увлекательную экскурсию в отдел вневедомственной охраны. На мероприятие пригласили сотрудников Росгвардии, которые рассказали детям о своей службе, задачах и обязанностях, которые они выполняют.

Ребята смогли увидеть разнообразную экипировку, которую использует в работе Росгвардия, и даже получили возможность попробовать надеть бронежилет и каску. Это было познавательно и увлекательно для маленьких зрителей.

Кроме того, росгвардейцы продемонстрировали некоторые боевые приемы, которые применяют для задержания преступников. Дети с большим интересом наблюдали за показательными выступлениями.

Первоклассники также смогли посидеть за рулем служебных автомобилей и самостоятельно включить сирену. Эта экскурсия оставила яркие впечатления, и каждый ребенок получил на память сувенир, который будет напоминать о встрече с настоящими героями.