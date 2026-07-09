Экскурсию в образовательный центр провели для жителей Солнечногорска

Участники осмотрели конференц-залы, учебные корпуса и аудитории кампуса, а также библиотеку, насчитывающую несколько тысяч изданий по бизнесу и управлению, среди которых — энциклопедии, подаренные президентом России Владимиром Путиным. Также экскурсанты прогулялись по территории комплекса, посетив набережную озера, зоны отдыха, спасательную башню, веревочные маршруты для командных программ и беседки.

Гостям удалось увидеть выставку олимпийских факелов «По пути света», включающую 40 экспонатов, часть из которых сохранила следы пламени.

«Подобные экскурсии для жителей Солнечногорска станут регулярной практикой. Центр востребован как ключевая площадка для подготовки управленцев трех сфер: государства, бизнеса и общества. Здесь проходят программы федерального уровня — „Школа муниципальных команд“, „Время Героев“, „Лидерство в медицине“, „Команда России“. Ежегодно проводится более 140 образовательных программ с участием свыше 1200 экспертов», — сказал первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик.

По его словам, за пять лет существования Мастерской обучение в ней прошли свыше 180 тысяч человек из 89 регионов страны.