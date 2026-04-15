Экскурсию в музей УВМД провели для школьников в Подольске
Узнать о работе полиции, истории ее создания и о том, как все устроено на службе, смогли ученики школы № 30. Для ребят провели экскурсию по музею при подольском управлении Министерства внутренних дел.
Школьники познакомились с интересными экспонатами, фотографиями прошлых лет и уникальными фактами, которые доступны не всем. Особенно ребят впечатлила встреча с кинологами и служебной собакой по кличке Локи.
Классный руководитель ребята Ирина Елисеева уверена, что такие мероприятия помогают не только расширить кругозор, но и определиться с будущей профессией.
Подобные экскурсии проходят для школьников Подольска регулярно и дают детям возможность больше узнать о службе и работе правоохранительных органов.
Музей истории УМВД Подольска хранит более сотни уникальных экспонатов, каждый из которых имеет свою историю и ценность. В коллекции представлены архивные документы и фотографии, отражающие ключевые моменты деятельности подольской полиции, а также коллекция оружия, включающая наградные экземпляры, которые вручались сотрудникам за образцовую службу. Значительную часть экспозиции составляет историческая форма разных лет.