Экскурсию в Музей техники Вадима Задорожного провели для детей из Дмитрова
Более 1000 детей из Дмитрова побывали в Музее техники Вадима Задорожного. Экскурсию приурочили ко Дню защитника Отечества.
Поездка состоялась при поддержке главы Дмитровского округа Ивана Курданина. В небольшое путешествие отправились дети из семей участников СВО, отличившиеся школьники и студенты округа.
Для них организовали трансфер на комфортабельных автобусах, горячее питание и памятные подарки. Перед ребятами выступил духовой оркестр имени Романа Олексюка.
Также дети увидели торжественный парад исторической военной техники и кадетов. Номера представила и агитбригада Института театрального искусства.
«Эта поездка в музей — не просто экскурсия — это важный шаг в воспитании наших детей. Мы хотим, чтобы каждый ребенок почувствовал связь с историей нашей великой страны, увидел своими глазами, какой путь прошла Россия, и понял, как важно ценить и беречь наследие наших предков», — сказал Иван Курданин.
Кроме того, экскурсанты поучаствовали в мастер-классах, поиграли в лазертаг, сделали фото в тематических фотозонах и покатались на исторической технике. В музейном кинотеатре прошли бесплатные показы фильмов киностудии «Военфильм». Работала и полевая кухня — здесь все желающие попробовали традиционные солдатские угощения — кашу и чай.