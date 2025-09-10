Экскурсию в музей раритетных автомобилей провели для школьников в Чехове

На территории производственной базы в деревне Манушкино в муниципальном округе Чехов действует музей раритетных автомобилей «Мострансавто». Экскурсию для школьников организовали в рамках профилактической акции «Внимание, дети!».

Юные инспекторы дорожного движения ознакомились с огромной коллекцией, которая включает в себя раритетные автомобили Горьковского и Тольяттинского производства, знаменитые «Москвичи» и машину маршала Советского Союза Георгия Жукова. В экспозиции представлено свыше 700 экспонатов. Также ребятам рассказали историю автобусов и производственного оборудования и показали архивные фотографии предприятия.

Музей «Мострансавто» работает по будням с 9:00 до 16:00. Вход бесплатный по предварительной записи по телефону: +79637226725. С собой необходимо взять паспорт. Посетители смогут не только изучить экспонаты и ознакомиться с историей каждого из них, но и посидеть в салонах исторических автобусов и автомобилей.