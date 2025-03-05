Экскурсию в музей провели для детей-инвалидов в Можайске

Воспитанники Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации в Можайске посетили Отдел культурно-досугового центра, где представлены экспозиции истории города, времен Великой Отечественной войны и СВО. Им показали портреты бойцов.

Гости вместе с экскурсоводом прошли по основным музейным выставкам, посвященным истории округа. Помимо экспозиций «Город-воин, город-крепость, город-святыня», «Чтобы помнили» и «Город и горожане», участники познакомились с современными стендами «Время выбрало нас» об участниках СВО. Воспитанники центра увидели портреты бойцов и узнали историю представленных экспонатов.

«С большим удовольствием посетили музей! Очень интересная концепция. После экскурсии точно могу сказать, что надо чаще посещать такие серьезные и познавательные места, чтобы наши дети, подростки и взрослые знали и не забывали историю, гордились ей и ценили мир на нашей земле», — поделилась впечатлениями в социальных сетях жительница Можайска Елена.

Участники экскурсии поблагодарили сотрудников музея за обстоятельный рассказ о Великой Отечественной войне, Можайском округе и быте разных времен.