Экскурсию в музей Истры провели для клуба «Активное долголетие» из Дмитрова

В рамках программы «Активное долголетие» для пожилых жителей организуются экскурсии по Подмосковью, которые включают посещение музеев, усадеб, культурных центров и других достопримечательностей. Особое внимание уделяется жителям Дмитровского городского округа, где создаются условия для активного и насыщенного событиями досуга.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный отметил, что долголеты активно участвуют в различных мероприятиях — от посещения бассейна и фитнес-занятий до творческих мастер-классов и праздничных встреч. Особенно популярны экскурсионные поездки.

Недавно участники проекта совершили две увлекательные экскурсии по городам Подмосковья. В Звенигороде они посетили Саввино-Сторожевский монастырь, где познакомились с историей обители и поклонились святым местам. Также они получили удовольствие от посещения музея русского десерта.

Кроме того, пожилые люди отправились в Истру, чтобы увидеть Новый Иерусалим — один из крупнейших музеев России. Особое внимание было уделено Новоиерусалимскому монастырю, где участникам рассказали о трудной судьбе этих стен и значении святыни для верующих.

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