Экскурсию в музей истории МВД провели для школьников в Подольске

Ученики подольской школы № 20 побывали в музее истории местного управления Министерства внутренних дел России. Экскурсию проводили глава и член совета ветеранов Маргарита Виноградова и Борис Смирнов.

Ветераны правоохранительных органов рассказали школьникам об основателе музея, полковнике милиции в отставке Николае Копылове. Он начал служить в органах внутренних дел в 1942 году. Ветеран Великой Отечественной войны прошел путь от постового до начальника Домодедовского УВД. Копылов даже после выхода на пенсию продолжал активно работать, возглавив совет ветеранов. Почетный гражданин Подольска имеет ордена Трудового Красного Знамени и Отечественной войны второй степени, а также награжден многими медалями.

Участники экскурсии узнали об этапах создания музея и увидели много интересных экспонатов. Самый большой интерес у школьников вызвал мотоцикл, которым сотрудники милиции пользовались в 70-х годах.

Ветераны вспомнили истории раскрытия громких преступлений и объяснили, как велось расследование. Не забыты были и герои, которые погибли при выполнении служебного долга.

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