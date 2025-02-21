Экскурсию в медицинский центр провели для школьников в Балашихе

Экскурсию провели для учащихся профильного медицинского класса школы № 30. Она прошла в центре «Империя Здоровья и Красоты» в Балашихе.

Руководитель медицинского учреждения Наталья Кучерова рассказала ребятам о том, как работает клиника и как проходит система взаимодействия с пациентами. В ходе встречи школьникам показали лечебные кабинеты, высокотехнологичное оборудование, а также познакомились с работой врача офтальмолога и специалиста по УЗИ.

Особый интерес у ребят вызвало ортопедическое отделение для лечения деформаций стопы и сколиоза. Здесь они получили важные советы и ответы на вопросы от высокопрофессионального персонала.

Встреча в формате профориентации укрепила желание учащихся пойти работать в сферу медицины. Экскурсии для профильных классов являются частью проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» и реализуется в городском округе Балашиха.