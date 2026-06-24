Экскурсию в медиацентр провели для детей из летнего лагеря в Раменском

Детям из Центра хорового искусства «Юность России» провели экскурсию в Раменском медиацентре. Сотрудники телевизионного центра показали юным воспитанникам все отделы и рассказали, как готовятся выпуски новостей и других программ.

Детей познакомили с работой звукорежиссера и объяснили, как работает аппаратная, где происходит обработка звука и видеомонтаж. Самым ярким событием стала эфирная студия, где все желающие смогли почувствовать себя в роли ведущего или гостя, ощутив сложность работы под камерами и софитами.

Ольга Неаполитанская в студии Раменского радио рассказала ребятам о рабочих процессах, о программах, которые годами собирают у приемников сотни слушателей, и о том, какой путь проходит каждая передача, прежде чем зазвучать для аудитории.

Все воспитанники остались под впечатлением от экскурсии. В завершение они спели песню в знак благодарности сотрудникам медиацентра.