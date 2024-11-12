Экскурсию в Королев организовали для пенсионеров из Котельников

Участники клуба «Активное долголетие» совершили интересную поездку в Королев. В экскурсии участвовали 16 человек, самому старшему из которых исполнилось 78 лет.

Долголеты из Котельников побывали в музее, где познакомились с новейшей историей города. Они увидели уникальную коллекцию вещей основоположника космонавтики Сергея Королева и советского конструктора Василия Грабина, а также осмотрели экспозицию автомобилей времен Великой Отечественной, исторических документов и артиллерийской техники.

Участники экскурсии прогулялись по городу и побывали в здании Болшевской трудовой коммуны, где перевоспитывали малолетних правонарушителей в советское время. Члены «Активного долголетия» также посетили построенную в начале ХХ века усадьбу Костино и Дом-музей поэта Марины Цветаевой в Болшеве.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьев а существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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