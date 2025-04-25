Экскурсию в инженерный институт провели для школьников в Балашихе

Ученики Балашихинского лицея посетили АО «Научно-исследовательский инженерный институт». Экскурсия прошла в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», направленного на профориентацию старшеклассников.

Сотрудники института познакомили школьников с историей предприятия, его организационной структурой и ключевыми направлениями деятельности. Особое внимание было уделено перспективным разработкам и примерам того, как теоретические знания превращаются в реальные инженерные проекты.

Ребята также ознакомились с работой высокотехнологичного оборудования, узнали о принципах его функционирования, актуальных задачах современной науки и возможностях трудоустройства в этой сфере. Представители института рассказали о программе целевого обучения с последующим трудоустройством и поддержке студентов во время прохождения практик.

«Такие экскурсии дают возможность школьникам по-новому взглянуть на карьерные перспективы в родном городе и становятся важным шагом на пути к выбору профессии», — отметил директор Балашихинского лицея Сергей Иванов.

Проект «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» призван помочь молодежи определиться с будущей профессией через знакомство с различными сферами деятельности и предприятиями округа, а также укрепить связи между образовательными учреждениями и производствами.