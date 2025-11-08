Экскурсию в городской роддом провели для школьников в Химках

Для старшеклассников школы «Триумф» 7 ноября организовали экскурсию в городской роддом. Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов и другие медики рассказали ребятам о своей работе и поделились интересными историями из профессиональной практики.

Старшеклассники узнали, как проходит процесс родов, как помогают мамам и новорожденным, какие современные технологии используют врачи.

После недавнего капремонта Химкинский роддом стал еще современнее. Теперь здесь расположено шесть родильных блоков, операционные, палата интенсивной терапии для малышей и новое медицинское оборудование. Учреждение принимает пациенток не только из Химок, но и из соседних округов.