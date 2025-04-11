Экскурсию в филиал «Мособлгаза» провели для студентов из Одинцова

Экскурсия началась с важной вводной беседы, посвященной безопасному использованию газа в повседневной жизни. Полученные знания оказались крайне ценными, ведь они могут спасти жизни, призывая к внимательности и осторожности при обращении с газом.

Студенты, стремящиеся стать специалистами в области газового хозяйства, также ознакомились с различными аспектами работы в этой сфере. Они узнали о функционировании аварийно-диспетчерской службы, что является ключевым элементом системы обеспечения безопасности. Особый интерес у участников экскурсии вызвали разнообразные инструменты, которые используются газовщиками, а также оборудование аварийного автомобиля, предназначенное для работы в экстренных ситуациях.

Кроме того, ребята побывали в диспетчерской службе, где у них была возможность наблюдать за работой операторов, которые принимают и обрабатывают экстренные вызовы.

Экскурсионный день завершился знакомством с работой аварийного автомобиля, который был оснащен современными газоанализаторами и текелоискателями. Все это оборудование необходимо для быстрого реагирования на аварийные ситуации и для обеспечения безопасности граждан.