Экскурсию в Дубну провели для участников «Активного долголетия» из Лобни

Пенсионеры из Лобни отправились в увлекательное путешествие в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Участники посетили исторический краеведческий музей, где смогли погрузиться в богатое прошлое региона.

Затем группа отправилась на плотину канала «Москва-Волга», откуда открываются живописные виды, и прогулялась по набережной Волги, наслаждаясь свежим воздухом и прекрасными пейзажами. Завершением экскурсии стало посещение музея ракет, где участники узнали много нового о достижениях в области космонавтики.

Программа «Активное долголетие» реализуется с 2019 года и направлена на вовлечение пожилых людей в активную и насыщенную жизнь. В рамках проекта на постоянной основе проводятся различные активности, такие как настольный теннис, бисероплетение, рисование, вокальные занятия, лекции по безопасности и здоровому образу жизни, а также бальные танцы.

Все мероприятия проходят по адресу: улица Молодежная, 4. Присоединиться к проекту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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