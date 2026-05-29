Экскурсию в Брестскую крепость провели для студентов из Серпухова

Студенты прошли по территории цитадели, ставшей первой линией обороны в Великой Отечественной войне. Здесь, где каждый камень хранит память о сопротивлении и самопожертвовании, участники делегации не просто знакомились с историей — они прикасались к ней.

«Каждый метр земли здесь пропитан кровью и героизмом», — делились своими впечатлениями студенты.

Благодаря экскурсии по мемориалу, знакомству с экспозициями и монументами защитников крепости, ребята иначе взглянули на цену мирной жизни и прочувствовали стойкость тех, кто сражался до последнего.

Студенты возложили цветы к Вечному огню, склонив головы перед мужеством и самоотверженностью солдат, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом.

«Именно такое патриотическое воспитание, основанное на живом созерцании тех мест, где вершилась история страны, основанное на подвигах наших дедов и прадедов, способно по-настоящему укрепить в сердцах молодежи любовь к Родине и уважение к ее прошлому», — отметили педагоги.