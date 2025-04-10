Экскурсию в агрохолдинг провели для школьников в Богородском округе

Профориентационная экскурсия в агрохолдинге «Иванисово» в Электростали прошла для школьников Богородского округа. Мероприятие организовали в рамках программы внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты».

Учащиеся восьмых классов Центра образования № 21 узнали об особенностях производственных процессов. Ребята познакомились со спецификой работы в тепличном комплексе: выяснили, как правильно выращивать овощи в условиях искусственного грунта, приобрели первоначальные навыки работы в теплице.

Участники экскурсии увидели рассадное отделение, где за 30 дней семя превратится в растение. После того, как сформируется корневая система и листья, оно переедет в другое отделение и там начнет плодоносить. С момента высадки до сбора урожая в среднем проходит 60 дней.

Экскурсия получилась насыщенной, познавательной и интересной. Возможно, кто-то из ребят уже задумался о выборе своей будущей профессии.