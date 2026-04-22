Экскурсию в администрацию провели для молодежи в Солнечногорске

В Солнечногорске 21 апреля активные молодые жители посетили администрацию округа в День местного самоуправления в России. Участники познакомились с принципами работы муниципальной системы и увидели, как принимаются управленческие решения и реагируют на обращения граждан.

С приветственным словом к ребятам обратился заместитель главы Эдуард Машковцев. Экскурсию по подразделениям провела начальник отдела молодежной политики Марина Гасымова, рассказав о деятельности различных управлений и отделов.

Участникам объяснили, как распределяются обязанности между структурами, каким образом формируется бюджет и составляется план работы. В Муниципальном центре управления регионом им продемонстрировали процессы обработки обращений, анализа ситуации и контроля исполнения задач. Для закрепления полученных знаний ребята написали диктант.

В мероприятии участвовали активисты образовательных учреждений, молодежных объединений и движений, включая «Молодую Гвардию Единой России», «Волонтеров Подмосковья», «Движение Первых» и колледж «Подмосковье».

«Вместе с моими заместителями и начальниками управлений ребята отправились на выездные мероприятия, увидели муниципальную службу в деле — на земле, с реальными задачами. Горжусь нашими ребятами. Такая молодежь — будущее округа и страны», — отметил глава округа Константин Михальков.

«Это очень интересный формат, и мы впервые принимаем в нем участие. Мы узнали много новой интересной информации. В будущем я бы хотела попробовать себя в госуправлении», — сказала волонтер Анастасия Пичугина.

Встреча носила профориентационный характер.