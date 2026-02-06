Экскурсию по выставке военной техники провели для школьников Богородского округа

4 февраля в Культурно-досуговом центре «Квант» г. Электроугли состоялось открытие выставки моделей военной техники и миниатюр. Новая экспозиция в краеведческом зале КДЦ приурочены ко Дню Защитника Отечества.

Изначально на торжественное открытие выставки предполагалось пригласить учащихся младших классов Центра образования № 30. Но морозная погода внесла свои коррективы, поэтому организаторы выставки решили сделать сюрприз и пришли к ребятам в школу в гости. На один час школьные парты превратились в настоящие музейные витрины с экспонатами.

С лекцией «Оружие Победы» перед учащимися выступил руководитель музея военной техники и миниатюр Сергей Козлов. Сергей Викторович предоставил на выставку модели танков, самолетов, пушек, самоходных орудий, бронированных машин времен Великой Отечественной войны, а также миниатюрных солдатиков с разными видами вооружения, всего — более 80 предметов. Ряд моделей и миниатюр изготовлены руками детей, посещающих занятия в ногинском кружке военного моделирования.

Напомним, музей моделей военной техники и миниатюр — лауреат премии «Наше Подмосковье», участник ежегодного фестиваля «Иваново поле», организатор конкурса юных моделистов в Богородском округе.

Второклассники с огромным интересом рассматривали экспонаты выставки, активно задавали кураторам выставки вопросы. Спрашивали о разном: сколько весит настоящий танк, чем кормили солдат в годы Великой Отечественной войны, сколько времени уходит на создание одной модели, какие материалы используются при их изготовлении.

«Подобные выставки не просто расширяют кругозор ребенка, они стимулируют интерес детей к истории нашей страны, истории Великой Победы» — отметила куратор выставки, ведущий методист КДЦ «Квант» Елена Тюменева.

Выставка в краеведческом зале КДЦ «Квант» продлится до 25 февраля. Адрес: г. Электроугли, ул. Школьная, д. 57. Вход по предварительной записи.